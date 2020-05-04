Виноват развод?

Летом 2012 года Федор Емельяненко ушатал бразильца Педро Хиззо и объявил, что уходит из спорта. Прощание получилось крайне мощным – Федора провожал не только забитый Ледовый дворец Петербурга, но и лично Владимир Путин. Казалось, Емельяненко завязал очень вовремя: ему было 35, пик прошел, посыпались поражения, но величие Последнего Императора оставалось неоспоримым. К тому же Федор заявил, что хочет проводить больше времени с дочками, а не на сборах. Нормальное желание заслуженного человека

Следующие три года Емельяненко проработал в политике и поддерживал форму без спаррингов – только бегал легкие кроссы и тягал железо. Но в 2015-м Последний Император внезапно объявил о возвращении. По его словам, он выполнил миссию в качестве советника министра спорта, а параллельно получил предложение от бывшей команды PRIDE. Именно в этом японском промоушне Федор еще в нулевых провел больше дюжины боев и стал суперзвездой. Ему нравились грандиозные турниры, поэтому он вернулся, чтобы гасить новых оппонентов.

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Трехлетняя пауза практически не сказалась – Емельяненко набрал кондиции всего за пару месяцев. С 31 декабря 2015 года он провел семь боев, в которых пять раз выносил соперников, а дважды отхватывал сам. Разумеется, ни о каком доминировании речь уже не заходит: например, среди свежих побед Федора есть предельно спорная (над Мальдонадо в Питере), а выход в финал Bellator запомнился чудовищным нокаутом от Райана Бейдера на 35-й секунде. Сейчас Последнему Императору все активнее советуют уйти отдыхать, причем дело не в хейтерах: даже собственная семья настоятельно просит Федора завязать. Но он каждый раз спрашивает благословения у батюшки, а тот разрешает выходить на очередной бой.

Учитывая, что после камбэка Емельяненко лишь дважды сражался в Японии, возникает логичный вопрос: неужели он правда вернулся ради ярких азиатских шоу? Далеко не факт – вполне возможно, дело в личной жизни Федора.

Федор Емельяненко выходит на бой против Куинтона Джексона Фото: Getty Images

С первой женой Оксаной Емельяненко-старший познакомился в пионерлагере: она работала вожатой, он пахал на спортивных сборах, там все и завертелось. В 1999 году ребята поженились – тогда же у Федора родилась первая дочь Мария. Затем боец поехал тренироваться в Тулу, там встретил художницу Марину и в 2006-м развелся ради нее с Оксаной. Второй брак подарил Емельяненко еще двух дочерей, но в 2013-м Федор расстался с Мариной и обвенчался с Оксаной. С тех пор у бойца родились еще две дочки.

Вероятно, именно второй развод заставил Последнего Императора вернуться в ММА. Важно понимать: первые внушительные гонорары появились в карьере Федора только в 2007-м, когда он уже жил с Мариной. Соответственно, при расторжении брака (говорят, суд был гуманным и без скандалов) Емельяненко сразу же потерял солидную сумму, плюс попал на алименты. Нужно было заново зарабатывать состояние.

Даже в окружении Федора говорят, что деньги были одним из главных стимулов для камбэка. Тем более, боец испытал на себе эффект группировки «Ленинград»: когда ты уходишь, но тебя ждут обратно, тебе готовы переплачивать – иногда в разы. Так и вышло. За каждый из боев после 2015 года Емельяненко гарантированно получал от 2-2,5 млн долларов – солидный кэш для этого вида спорта и для бойца, лучшее время которого позади.

Любопытнее всего, что пять лет назад журналист Александр Лютиков откопал странную информацию. По его данным, представителем Емельяненко стала жена Оксана – она же и заключала контракты на его бои. После выхода того материала Лютикову позвонил экс-менеджер Федора Вадим Финкельштейн и заявил, что Оксана вообще не занимается контрактами. В итоге эта ремарка появилась в самом конце материала: есть версия, что опровержения через Финкельштейна потребовал лично Последний Император, который не хотел, чтобы этот инсайд попал в медиа.

Чисто теоретически, формальный переход права подписи к жене мог пригодиться для того, чтобы укрыть реальные доходы и сэкономить на алиментах. Само собой, реальных подтверждений этой схемы не существует, но другие причины для отказа от профессионального импресарио придумать сложно.

Кстати, даже на десятых страницах гугла нет практически никаких сведений о женах Емельяненко. Люди, знакомые с бойцом, характеризуют Оксану как «заботливую советскую женщину», которая даже в тяжелые времена готовила на всю команду Федора и подбирала ему книги – благодаря этому Последний Император стал очень начитанным. Про Марину, которая после развода с легендой все еще не замужем, говорят следующее: «Она производит впечатление типичной жены богатого мужчины». Неудивительно, что Федор стал по-настоящему обеспеченным именно рядом с ней.

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