Американский боец едва не встрял в переделку.

Американский боец MMA Люк Рокхолд рассказал о том, что на него напала неизвестная девушка. Боец предположил, что она была заражена коронавирусом.

Как сообщает MMA Fighting, спортсмен совершал променад в нескольких километрах от своего дома. Прогуливаясь по бульвару, Рокхолд увидел подозрительную леди – ему показалось, что «она бездомная и страдает от наркозависимости». Заметив бойца, девушка начала вести себя агрессивно.

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«Как только я приблизился, она вскочила и бросилась на меня, как какой-то зомби!» – рассказывает Люк. По словам экс-чемпиона UFC, девушка попыталась в него плюнуть – он считает, что таким образом она хотела заразить его коронавирусом. Однако спортсмену удалось отбиться от нападавшей.

«Как только это нечто приблизилось, я среагировал и резко оттолкнул ее ударом ноги. Она свалилась на землю и начала барахтаться, словно вампир в лучах дневного света. Серьезно, дикая фигня», – поведал Рокхолд.

Рокхолд завоевал титул лучшего средневеса UFC в декабре 2015 года, а в июне 2016-го – утратил его.

В последнем на данный момент поединке Люк уступил поляку Яну Блаховичу на турнире UFC 239.

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