Оказывается, Дмитрий имеет отношение к фармакологическому производству.

Бывший боец UFC Дмитрий Смоляков рассказал об опасности коронавируса.

«У меня есть бизнес, связанный с лекарствами, я имею отношение к их производству. Люди, которые у нас работают, брошены на борьбу с коронавирусом. Они рассказывают, что вирус постоянно мутирует. Тот, который изучали в январе, к апрельскому уже отношения никакого не имеет. Если раньше он спускался только в легкие, то сейчас у них вторая стадия изучения – последствия после излечения от коронавируса.

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Большинство тех, кто вылечился, падают через две недели с инфарктом и другими проблемами с сердцем. Это настолько умная болезнь! Раньше она спускалась только в легкие, а сейчас спускается в легкие, а потом – в любое слабое место. У тебя язва – она бьет в желудок. Проблемы с кишечником – ударяет туда. И по принципу рака дожимает организм, чтобы выжать из него максимум. Они говорят: «Мы в шоке, насколько умная болезнь». Я их лично знаю, они сильнейшие в мире лаборанты. Учились в лучших школах США и не только», – заявил Смоляков в интервью «Вестнику MMA».

Дмитрий Смоляков Фото: Getty Images

Кроме того, боец раскритиковал власти России за бездействие в период пандемии. «Сейчас все против народа. Власть против народа. Есть видеоролик из Осетии, где депутат вышел к людям и на их вопросы и претензии начал качать и по-хамски себя вести. Сзади стояла полная грядка силовиков. Конечно, он будет борзо себя вести против десяти человек. К нему пара человек подошла и говорят: «Ты чего так разговариваешь? Такой смелый, потому что за тобой ОМОН?» Нас предали все. Эти люди в погонах... Есть ребята, ушедшие из Росгвардии, видео я посмотрел. Они понимают, что это произвол. Мы этого не понимали, а сейчас начинаем понимать», – заявил Смоляков.

Также спортсмен призвал патриарха Кирилла оказать нуждающимся людям прямую финансовую помощь:

Еще такой вопрос интересный. Церковь ведь всю жизнь собирала деньги. Где сейчас помощь людям в связи с ситуацией? Ни разу не видел, чтобы патриарх Кирилл открыл какую-то больницу, закупил маски. Зачем ты нужен тогда? Если ты такой лидер, ты в первую очередь должен снять с себя все – кресты и золото. Привез бы в больницу маски, халаты и другую помощь. У них там есть свой резерв, свой банк. Патриарх сам миллиардер. Если ты такой верующий, тебе должно быть в кайф людям помогать. Ты же должен от добра жить. Ты должен сказать: «Бегу. Буду первым, а за мной последуют другие богатые люди». Но этого нет.

На счету Смолякова три поединка в UFC, все три боя закончились для Дмитрия поражениями.

После увольнения из UFC Смоляков провел один бой в промоушне Fight Nights Global и тоже потерпел поражение.

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