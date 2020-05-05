Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Не согласился бы на бой с Хабибом за пару недель до поединка»

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
23 минут назад

Американец объяснил, почему с Тони Фергюсоном это не стало проблемой.

Боец MMA Джастин Гэтжи объяснил, почему согласился драться с Тони Фергюсоном на ближайшем ивенте, но отказался бы от аналогичного предложения в случае с Хабибом Нурмагомедовым.

«Я не думаю, что согласился бы на бой против Хабиба в столь короткие сроки. Думаю, у меня гораздо больше шансов достать до подбородка Тони, чем до Хабиба, в первые два-три раунда. Для того, чтобы в бою с Хабибом один-два раза упасть, подняться и все еще иметь возможность драться, мне нужно как минимум 10 недель», – рассказал боец BT Sport.

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  • Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб – Джастина поставили на бой после того, как россиянин отказался от поединка.
  • Бой был запланирован на 18 апреля, но в итоге пройдет 9 мая.

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