Джастин Гэтжи
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Американец объяснил, почему с Тони Фергюсоном это не стало проблемой.
Боец MMA Джастин Гэтжи объяснил, почему согласился драться с Тони Фергюсоном на ближайшем ивенте, но отказался бы от аналогичного предложения в случае с Хабибом Нурмагомедовым.
«Я не думаю, что согласился бы на бой против Хабиба в столь короткие сроки. Думаю, у меня гораздо больше шансов достать до подбородка Тони, чем до Хабиба, в первые два-три раунда. Для того, чтобы в бою с Хабибом один-два раза упасть, подняться и все еще иметь возможность драться, мне нужно как минимум 10 недель», – рассказал боец BT Sport.
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- Изначально с Фергюсоном должен был драться Хабиб – Джастина поставили на бой после того, как россиянин отказался от поединка.
- Бой был запланирован на 18 апреля, но в итоге пройдет 9 мая.
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