Но точную сумму Дэйна не озвучил.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион промоушна россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму денег.

Рассуждая о возможных поединках, которые смогли бы вызвать наибольший ажиотаж, Уайт отметил, что гонорар не является тем, что в первую очередь интересует Нурмагомедова. «Люди не понимают, Хабиб нереально богат! Он невероятно богатый человек, у него нет нужды в деньгах», – сказал глава UFC. Его слова приводит РИА «Новости».

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