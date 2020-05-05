Дэйна Уайт
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Но точную сумму Дэйна не озвучил.
Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион промоушна россиянин Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму денег.
Рассуждая о возможных поединках, которые смогли бы вызвать наибольший ажиотаж, Уайт отметил, что гонорар не является тем, что в первую очередь интересует Нурмагомедова. «Люди не понимают, Хабиб нереально богат! Он невероятно богатый человек, у него нет нужды в деньгах», – сказал глава UFC. Его слова приводит РИА «Новости».
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