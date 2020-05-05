Александр Шлеменко (слева)
Фото: Getty Images
Гневный пост российского бойца MMA.
Боец MMA Александр Шлеменко выразил недовольство тем фактом, что в России в период самоизоляции нельзя тренироваться в спортивных залах, но можно купить алкоголь.
«Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову. Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко в инстаграме.
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- 35-летний Шлеменко провел 73 поединка в профессиональном MMA (+59, -13).
- Один бой был признан несостоявшимся.
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