Смешанные боевые искусства

Шлеменко: «В зал нельзя, а в алкомаркет можно. Мир сошел с ума»

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Александр Шлеменко (слева)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Гневный пост российского бойца MMA.

Боец MMA Александр Шлеменко выразил недовольство тем фактом, что в России в период самоизоляции нельзя тренироваться в спортивных залах, но можно купить алкоголь.

«Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову. Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко в инстаграме.

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  • 35-летний Шлеменко провел 73 поединка в профессиональном MMA (+59, -13).
  • Один бой был признан несостоявшимся.

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