Гневный пост российского бойца MMA.

Боец MMA Александр Шлеменко выразил недовольство тем фактом, что в России в период самоизоляции нельзя тренироваться в спортивных залах, но можно купить алкоголь.

«Никогда бы не подумал, что в зал нельзя, а в алкомаркет можно. Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову. Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал Шлеменко в инстаграме.

Смешанные боевые искусства Чемпионка мира по джиу-джитсу бьется в UFC. А еще она воплощает все фантазии о бразильянках 3 ЧАСОВ НАЗАД

35-летний Шлеменко провел 73 поединка в профессиональном MMA (+59, -13).

Один бой был признан несостоявшимся.

Шлеменко – о жизни в Омске: «Мог выйти из квартиры, а на площадке повесился наркоман»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства Шлеменко жестко раскритиковал девушку, выложившую фото с виски Конора на фоне академии «Авангарда» 12/11/2019 В 18:31