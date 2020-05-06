Тони Фергюсон
Фото: Getty Images
Жаркое выступление Тони на пресс-конференции.
Американский боец UFC Тони Фергюсон на пресс-конференции перед поединком с Джастином Гэтжи снова призвал Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.
«Хабибу Нурмагомеду и Конору Макгрегору нужно заканчивать. Не хочу сейчас говорить о желании подраться с Хабибом – сосредоточен только на предстоящем турнире UFC 249. К черту Хабиба – я в третий раз защищаю свой пояс, и этот пояс – настоящий, чемпионский», – заявил 36-летний Фергюсон.
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- Перенесенный с 18 апреля турнир UFC 249 состоится 9 мая.
- Главный бой – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи. Изначально Фергюсон должен был драться против Нурмагомедова.
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