Смешанные боевые искусства

«Им специально привозили пушечное мясо». Емельяненко – о выборе соперников для братьев Кличко

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Братья Кличко

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
34 минут назад

На примере украинских боксеров Емельяненко-младший объяснил, почему бокс – бизнес, а ММА – спорт.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принизил достижения украинских боксеров Виталия и Владимира Кличко, заявив, что им специально давали слабых соперников.

«Посмотри их первые 30 боев. Ну им специально привозили пушечное мясо, чтобы они набирались опыта, били их и росли в рейтинге. Чтобы набирали количество боев и в итоге становились чемпионами. Бокс – это уже бизнес. А бои ММА – это спорт, где нужно выходить и драться, где идет противостояние разных стилей, школ, еще чего-то – бескомпромиссный бой», – заявил 38-летний Емельяненко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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  • Братья Кличко – бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе.
  • Виталий завершил профессиональную карьеру в 2013 году, Владимир – в 2017-м.

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