Ой, в трештоке намечается новая дуэльная пара.

Шоумен Никита Джигурда вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, который высмеял его идею боя против телеведущего Владимира Соловьева.

«За оскорбление в мой адрес вызываю А. Емельяненко на ринг. Это не хайп и не договоренность ради пиара. Это реальность сегодняшней жизни. Я отвечаю за слова и не откажусь от них! Уверен в том, что после своего оскорбительного комментария в мой адрес Александр Емельяненко не побоится выйти со мной на боксерский ринг и ответит за необдуманные, унижающие мою честь фразы, размноженные серьезными изданиями.

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Уверен, что любимый и уважаемый мною (в отличии от Владимира Соловьева) Александр Емельяненко не такой же понтарь и ******** [врун], как вечерний ******** [нецензурное прозвище Соловьева], зассавший выйти со мной на боксерский ринг!» – написал 59-летний Джигурда.

У Емельяненко на 24 июля запланирован бой против Магомеда Исмаилова.

Также ходили слухи о бое Александра против главы Чечни Рамзана Кадырова.

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