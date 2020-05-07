Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
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Хавьер Мендес не считает, что Фергюсон или Гэтжи доставят Хабибу проблемы.
Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает Конора Макгрегора опаснейшим соперником для россиянина.
В ночь на 10 мая Тони Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи – победитель осенью сразится с Хабибом за чемпионский пояс. Тренера россиянина спросили, будет ли победитель этого боя опаснейшим оппонентом для Нурмагомедова.
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«Нет, я все еще считаю таковым Конора Макгрегора. Да, у Тони есть выносливость, но Конор может вырубить тебя в любой момент, как только ты дашь ему шанс атаковать. Только позволь ему войти в ритм – он будет калечить тебя в невероятном темпе», – сказал Мендес в интервью Люку Томасу.
- Ранее у Хабиба в пятый сорвался бой против Тони Фергюсона, его заменил Гэтжи. Бой был запланирован на 18 апреля, но в итоге пройдет 9 мая.
- В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул лучшего легковеса UFC.
- Есть и другое мнение на этот счет: Гэтжи опаснее для Орла, чем Макгрегор
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