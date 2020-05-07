Смешанные боевые искусства

Тренер Нурмагомедова: «Конор – самый опасный соперник для Хабиба»

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 12 минут

Хавьер Мендес не считает, что Фергюсон или Гэтжи доставят Хабибу проблемы.

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес считает Конора Макгрегора опаснейшим соперником для россиянина.

В ночь на 10 мая Тони Фергюсон подерется с Джастином Гэтжи – победитель осенью сразится с Хабибом за чемпионский пояс. Тренера россиянина спросили, будет ли победитель этого боя опаснейшим оппонентом для Нурмагомедова.

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«Нет, я все еще считаю таковым Конора Макгрегора. Да, у Тони есть выносливость, но Конор может вырубить тебя в любой момент, как только ты дашь ему шанс атаковать. Только позволь ему войти в ритм – он будет калечить тебя в невероятном темпе», – сказал Мендес в интервью Люку Томасу.

  • Ранее у Хабиба в пятый сорвался бой против Тони Фергюсона, его заменил Гэтжи. Бой был запланирован на 18 апреля, но в итоге пройдет 9 мая.
  • В октябре 2018 года Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул лучшего легковеса UFC.
  • Есть и другое мнение на этот счет: Гэтжи опаснее для Орла, чем Макгрегор

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