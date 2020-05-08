Татьяна Анухеа
Фото: Eurosport
Татьяна Анухеа наслаждается жизнью.
На Гавайях не только пьют коктейли, загорают и отдыхают. Еще там проводят бои ММА. На ивентах часто можно увидеть Татьяну Анухеа – ринг-герл, которая приглянулась местным болельщикам. После просмотра инстаграма дамы число ее фанатов подрастет.
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