Дастин Порье ставит на Гэтжи, букмекеры уверены в Фергюсоне.

Спорт постепенно выныривает из небытия, вызванного пандемией коронавируса: 16 мая на экраны вернется футбольная Бундеслига, но чуть раньше, в ночь с 9 на 10 мая, в главном поединке UFC 249 встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

Кто победит

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Фаворитом у букмекеров считается Тони Фергюсон: эксперты предлагают поставить на Эль Кукуя за коэффициент 1,47. При этом Гэтжи – не безнадежный аутсайдер: на него дают кэф 2,78. Для сравнения: на Дастина Порье перед поединком против Хабиба Нурмагомедова давали кэф > 4.

Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи Фото: Instagram

На ничью в бою Тони и Джастина букмекеры дают заоблачный кэф 51. Кроме того, эксперты убеждены, что поединок закончится досрочно: на то, что махач продлится все пять раундов, дают коэффициент 4 (на то, что нет, – 1,25).

Слова перед боем

Фергюсон уверен в своей победе:

Я всегда готов к трем-четырем соперникам, поэтому я опережаю всех. Бой пройдет по одному сценарию: я победно подниму руку, а затем отстою пояс чемпиона.

Гэтжи, в свою очередь, дал более осторожный прогноз:

Я буду драться, пока не закончу Тони Фергюсона или пока он меня не закончит. Вот что я делаю, и вот что я всегда делал. У меня есть необходимая сила, чтобы выключить ему свет, и я верю, что сделаю это.

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Да-да, речь о Дастине Порье – Бриллиант не считает, что Фергюсон обладает какими-либо преимуществами в сравнении с Гэтжи. «Джастин нокаутирует Тони. С точки зрения техники у обоих есть огрехи по части кикбоксинга, но оба наносят значительный урон соперникам. Оба без опасений бросаются в атаку, чтобы мощный удар. Я думаю, Гэтжи удастся как следует ударить Тони в ближнем бою. Это подкосит его. Мы уже видели, как Тони плывет. Гэтжи станет первым, кто его вырубит», – заявил Порье.

Где смотреть бой

Основной кард покажет «РЕН ТВ», единственный федеральный канал в России, который продемонстрирует ивент в лайве. Старт трансляции в 4:15 по московскому времени в ночь с 9 на 10 мая. Начиная с прелимов поединки можно посмотреть на платформах Wink и More.TV. Весь ивент с ранними прелимами покажет только сервис UFC Fight Pass. Eurosport.ru порадует вас текстовой трансляцией главного боя.

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