Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи
Фото: Getty Images
Дастин Порье ставит на Гэтжи, букмекеры уверены в Фергюсоне.
Спорт постепенно выныривает из небытия, вызванного пандемией коронавируса: 16 мая на экраны вернется футбольная Бундеслига, но чуть раньше, в ночь с 9 на 10 мая, в главном поединке UFC 249 встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Кто победит
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Фаворитом у букмекеров считается Тони Фергюсон: эксперты предлагают поставить на Эль Кукуя за коэффициент 1,47. При этом Гэтжи – не безнадежный аутсайдер: на него дают кэф 2,78. Для сравнения: на Дастина Порье перед поединком против Хабиба Нурмагомедова давали кэф > 4.
Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи
Фото: Instagram
На ничью в бою Тони и Джастина букмекеры дают заоблачный кэф 51. Кроме того, эксперты убеждены, что поединок закончится досрочно: на то, что махач продлится все пять раундов, дают коэффициент 4 (на то, что нет, – 1,25).
Слова перед боем
Фергюсон уверен в своей победе:
Я всегда готов к трем-четырем соперникам, поэтому я опережаю всех. Бой пройдет по одному сценарию: я победно подниму руку, а затем отстою пояс чемпиона.
Гэтжи, в свою очередь, дал более осторожный прогноз:
Я буду драться, пока не закончу Тони Фергюсона или пока он меня не закончит. Вот что я делаю, и вот что я всегда делал. У меня есть необходимая сила, чтобы выключить ему свет, и я верю, что сделаю это.
Победитель боя подерется с Хабибом. Предыдущий соперник Нурмагомедова уже знает, кто выиграет
Да-да, речь о Дастине Порье – Бриллиант не считает, что Фергюсон обладает какими-либо преимуществами в сравнении с Гэтжи. «Джастин нокаутирует Тони. С точки зрения техники у обоих есть огрехи по части кикбоксинга, но оба наносят значительный урон соперникам. Оба без опасений бросаются в атаку, чтобы мощный удар. Я думаю, Гэтжи удастся как следует ударить Тони в ближнем бою. Это подкосит его. Мы уже видели, как Тони плывет. Гэтжи станет первым, кто его вырубит», – заявил Порье.
Где смотреть бой
Основной кард покажет «РЕН ТВ», единственный федеральный канал в России, который продемонстрирует ивент в лайве. Старт трансляции в 4:15 по московскому времени в ночь с 9 на 10 мая. Начиная с прелимов поединки можно посмотреть на платформах Wink и More.TV. Весь ивент с ранними прелимами покажет только сервис UFC Fight Pass. Eurosport.ru порадует вас текстовой трансляцией главного боя.
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