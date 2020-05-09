Бой Фергюсон – Гэтжи все же состоится.

UFC выпустил официальное заявление касательно положительного теста на коронавирус у бойца промоушна Жакаре Соузы. На турнире UFC 249 Соуза должен был подраться с Юрайей Холлом в предварительном карде.

«Бой Соузы и Холла отменен. Положительный тест на коронавирус сдал Соуза, а также два члена его команды. Они уже изолированы, у них нет симптомов. Медицинская служба UFC будет следить за состоянием их здоровья и готова предоставить помощь при любой необходимости.

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Кроме Соузы, ни у одного бойца коронавирус не обнаружен. Турнир UFC 249 состоится», – сообщается в заявлении UFC, опубликованном BJ Penn.

Главным событием UFC 249 станет поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

Турнир состоится в ночь с 9 на 10 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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