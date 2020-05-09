Потерпевшая уже написала заявление в полицию.

Тренер по MMA из Санкт-Петербурга избил продавщицу, попросившую его надеть медицинскую маску. Подобные требования вводят во многих городах России из-за пандемии коронавируса.

Инцидент произошел в поселке Новый Свет в Крыму. Как сообщает ForPost, сотрудница магазина попросила клиента-мужчину и его спутницу надеть индивидуальные средства защиты. В противном случае продавщица отказывалась обслуживать клиентов.

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Однако подруга мужчины настаивала на том, чтобы ей продали товар. В итоге диалог перерос в ругань. «Он стал кричать и плюнул мне в лицо, и сразу они быстро стали выходить. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами, догнала его, и сказала, чтобы он ждал, что я буду вызывать полицию.

Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю – это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном. У меня гематомы на лице и животе. Когда уколы отошли, голова начала болеть, тошнило и голова кружилась, грудь сильно болела, было тяжело дышать», – рассказала пострадавшая.

«Выяснилось, что мужчина тренер ММА, приехавший из Санкт-Петербурга к друзьям в Крым, но виноват в этой ситуации не только он, а и его спутница, выступавшая в роли провокатора», – заявили владельцы магазина.

Потерпевшая уже написала заявление в полицию.

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