Тони Фергюсон во время боя против Кевина Ли

32% побед Тони оформил удушением.

В ночь с 9-го на 10-е мая Тони Фергюсон схлестнется с Джастином Гэтжи в главном поединке UFC 249. Здесь можно почитать прогнозы на бой (в том числе неожиданный от Дастина Порье), а пока – сводка главных достижений в карьере Фергюсона.

Сколько всего боев провел Тони

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Фергюсону уже 36 лет – за его плечами масса поединков, большинство из которых Тони выиграл. Согласно сайту Sherdog, всего в профессиональном MMA Эль Кукуй провел 28 боев, статистика – просто супер: 25 побед и всего три поражения.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи жмут руки накануне ивента UFC 249 Фото: Getty Images

Большинство поединков Фергюсон выиграл техническим либо прямым нокаутом: таких накопилось аж 12 штук (почти половина от общего процента побед – 48%). Еще один коронный прием Тони – удушение, таким образом он победил в восьми боях. Кроме того, американец пять раз выигрывал решением судей.

Карен Дарабедян, Джейми Тони, Майкл Джонсон – вот имена трех мужчин, которым удалось победить Фергюсона. Два поражения из трех пришлись на то время, когда Тони еще не выступал в UFC.

Статистика в UFC

Что касается статы в главном промоушне мира, то здесь у Тони все очень круто: 16 поединков и 15 побед. Последняя неудача Фергюсона датирована далеким 2012 годом – с тех пор он выдал 12-матчевый винстрик и вплотную приблизился к чемпионскому поясу в легком дивизионе. Тремя последними жертвами Эль Кукуя стали Дональд Серроне, Энтони Петтис и Кевин Ли.

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