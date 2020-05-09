Смешанные боевые искусства

Невероятный рекорд Тони Фергюсона. В каком стиле побеждает Эль Кукуй?

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тони Фергюсон во время боя против Кевина Ли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

32% побед Тони оформил удушением.

В ночь с 9-го на 10-е мая Тони Фергюсон схлестнется с Джастином Гэтжи в главном поединке UFC 249. Здесь можно почитать прогнозы на бой (в том числе неожиданный от Дастина Порье), а пока – сводка главных достижений в карьере Фергюсона.

Сколько всего боев провел Тони

Смешанные боевые искусства

Нурмагомедов-старший: «Фергюсон продержался бы 2-2,5 раунда»

04/04/2020 В 13:29

Фергюсону уже 36 лет – за его плечами масса поединков, большинство из которых Тони выиграл. Согласно сайту Sherdog, всего в профессиональном MMA Эль Кукуй провел 28 боев, статистика – просто супер: 25 побед и всего три поражения.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи жмут руки накануне ивента UFC 249

Фото: Getty Images

Большинство поединков Фергюсон выиграл техническим либо прямым нокаутом: таких накопилось аж 12 штук (почти половина от общего процента побед – 48%). Еще один коронный прием Тони – удушение, таким образом он победил в восьми боях. Кроме того, американец пять раз выигрывал решением судей.

Карен Дарабедян, Джейми Тони, Майкл Джонсон – вот имена трех мужчин, которым удалось победить Фергюсона. Два поражения из трех пришлись на то время, когда Тони еще не выступал в UFC.

Статистика в UFC

Что касается статы в главном промоушне мира, то здесь у Тони все очень круто: 16 поединков и 15 побед. Последняя неудача Фергюсона датирована далеким 2012 годом – с тех пор он выдал 12-матчевый винстрик и вплотную приблизился к чемпионскому поясу в легком дивизионе. Тремя последними жертвами Эль Кукуя стали Дональд Серроне, Энтони Петтис и Кевин Ли.

Опрос
Итак, кто победит?
Фергюсон
Гэтжи

ССЫЛКА НА ТЕКСТОВУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ НА EUROSPORT.RU

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Смешанные боевые искусства

Фергюсон: «Я заставлю Хабиба мочиться кровью»

04/12/2019 В 00:00
Смешанные боевые искусства

UFC не отменит предстоящий ивент, хотя у одного из бойцов нашли коронавирус

4 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалUFC не отменит предстоящий ивент, хотя у одного из бойцов нашли коронавирус