Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Модель номерная – угадай, какое число красуется на экземпляре ирландца.
Представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил в инстаграм фотографии новых часов.
Модель фирмы Patek Philippe называется «Халк» – циферблат зеленого цвета окаймлен платиновым корпусом и украшен ремешком из крокодиловой кожи. Стоимость аксессуара – 90 тысяч евро. Всего сделано 25 экземпляров, у Конора, конечно, 12-й номер.
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- 31-летний Конор отметил, что компания больше никогда не будет использовать эту цветовую гамму из-за сложности в производстве.
- Самые дорогие часы бренда стоят почти 28,5 млн евро.
- Ирландец выпускает виски под собственным брендом Proper Twelve.
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