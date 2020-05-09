Смешанные боевые искусства

Конор похвастался часами за 90 тысяч евро. Таких всего 25 штук

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 36 минут

Модель номерная – угадай, какое число красуется на экземпляре ирландца.

Представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил в инстаграм фотографии новых часов.

Модель фирмы Patek Philippe называется «Халк» – циферблат зеленого цвета окаймлен платиновым корпусом и украшен ремешком из крокодиловой кожи. Стоимость аксессуара – 90 тысяч евро. Всего сделано 25 экземпляров, у Конора, конечно, 12-й номер.

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  • 31-летний Конор отметил, что компания больше никогда не будет использовать эту цветовую гамму из-за сложности в производстве.
  • Самые дорогие часы бренда стоят почти 28,5 млн евро.
  • Ирландец выпускает виски под собственным брендом Proper Twelve.

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