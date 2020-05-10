Генри Сехудо
Фото: Getty Images
Американец ушел красиво.
Генри Сехудо победил Доминика Круза в бою за титул в легчайшем весе UFC.
Круз вышел в октагон после трехлетнего простоя и продержался лишь два раунда. В конце второй пятиминутки Сехудо коленом попал оппоненту в голову и принялся дубасить упавшего на настил Круза по голове – судья остановил бой.
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В беседе с Дэйной Уайтом после боя Сехудо объявил, что хочет сосредоточиться на важных вещах вне октагона – Генри завершил карьеру в статусе чемпиона.
- Статистика 33-летнего Сехудо – 16-2.
- Главный бой ивента – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи.
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