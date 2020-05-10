Смешанные боевые искусства

Сехудо защитил титул и объявил о завершении карьеры

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Генри Сехудо

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 30 минут

Американец ушел красиво.

Генри Сехудо победил Доминика Круза в бою за титул в легчайшем весе UFC.

Круз вышел в октагон после трехлетнего простоя и продержался лишь два раунда. В конце второй пятиминутки Сехудо коленом попал оппоненту в голову и принялся дубасить упавшего на настил Круза по голове – судья остановил бой.

Смешанные боевые искусства

Конор похвастался часами за 90 тысяч евро. Таких всего 25 штук

8 ЧАСОВ НАЗАД

В беседе с Дэйной Уайтом после боя Сехудо объявил, что хочет сосредоточиться на важных вещах вне октагона – Генри завершил карьеру в статусе чемпиона.

  • Статистика 33-летнего Сехудо – 16-2.
  • Главный бой ивента – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи.

Впервые проиграл спустя 6 лет после начала карьеры в ММА. Кто хочет надрать зад Фергюсону

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства

Тренер по MMA из Петербурга избил продавщицу в Крыму из-за просьбы надеть маску

10 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Конор похвастался часами за 90 тысяч евро. Таких всего 25 штук

8 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалКонор похвастался часами за 90 тысяч евро. Таких всего 25 штук