Американец ушел красиво.

Генри Сехудо победил Доминика Круза в бою за титул в легчайшем весе UFC.

Круз вышел в октагон после трехлетнего простоя и продержался лишь два раунда. В конце второй пятиминутки Сехудо коленом попал оппоненту в голову и принялся дубасить упавшего на настил Круза по голове – судья остановил бой.

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В беседе с Дэйной Уайтом после боя Сехудо объявил, что хочет сосредоточиться на важных вещах вне октагона – Генри завершил карьеру в статусе чемпиона.

Статистика 33-летнего Сехудо – 16-2.

Главный бой ивента – Тони Фергюсон против Джастина Гэтжи.

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