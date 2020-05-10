Смешанные боевые искусства

Олейник победил Вердума решением судей и повторил рекорд Шлеменко

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Алексей Олейник

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад | Обновлено 3 часов назад

Российский ветеран выиграл бой в четвертом десятилетии.

Алексей Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума.

Ветераны супертяжелого веса дрались в рамках прелимов ивента UFC 249. Россиянин победил раздельным решением судей и одержал 59-ю победу в MMA.

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Алексей одержал повторил рекорд Александра Шлеменко по победам россиян в смешанных единоборствах. Олейнику покорилось и уникальное достижение – по информации «Спорт-Экспресс», Алексей стал первым бойцом с победами в четырех десятилетиях, он бьется с 1996 года.

  • Олейник и Вердум – ветераны единоборств, обоим по 42 года.
  • Один бой Шлеменко признан несостоявшимся.
  • Турнир проходит в Джексонвилле (штат Флорида, США).

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