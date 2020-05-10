Алексей Олейник
Фото: Getty Images
Российский ветеран выиграл бой в четвертом десятилетии.
Алексей Олейник победил бразильца Фабрисиу Вердума.
Ветераны супертяжелого веса дрались в рамках прелимов ивента UFC 249. Россиянин победил раздельным решением судей и одержал 59-ю победу в MMA.
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Алексей одержал повторил рекорд Александра Шлеменко по победам россиян в смешанных единоборствах. Олейнику покорилось и уникальное достижение – по информации «Спорт-Экспресс», Алексей стал первым бойцом с победами в четырех десятилетиях, он бьется с 1996 года.
- Олейник и Вердум – ветераны единоборств, обоим по 42 года.
- Один бой Шлеменко признан несостоявшимся.
- Турнир проходит в Джексонвилле (штат Флорида, США).
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