Джереми Стивенс, Келвин Каттар
Фото: Getty Images
Самая зрелищная победа ивента случилась не в главном поединке.
Келвин Каттар нокаутировал Джереми Стивенса в андеркарте UFC 249.
В середине третьего раунда Стивенс раскрылся, и Каттар мощнейше всадил ему локтем в голову. Джереми тут же упал на настил, и после недолгого добива от Келвина судья остановил поединок.
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А вот в слоу-мо.
- Статистика 32-летнего Каттара – 21-4.
- В предыдущем поединке американец проиграл Забиту Магомедшарипову.
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