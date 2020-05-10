Самая зрелищная победа ивента случилась не в главном поединке.

Келвин Каттар нокаутировал Джереми Стивенса в андеркарте UFC 249.

В середине третьего раунда Стивенс раскрылся, и Каттар мощнейше всадил ему локтем в голову. Джереми тут же упал на настил, и после недолгого добива от Келвина судья остановил поединок.

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А вот в слоу-мо.

Статистика 32-летнего Каттара – 21-4.

В предыдущем поединке американец проиграл Забиту Магомедшарипову.

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