Российский боец расстроен, что не дождался титульного боя против американца.

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал решение Генри Сехудо завершить карьеру.

Американец победил Доминика Круза в бою за титул в легчайшем весе – для него это была первая защита пояса. Сразу после поединка 33-летний Сехудо объявил о завершении карьеры, что не очень обрадовало Яна.

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«Бой не впечатлил. Что касается остановки, то Круз пропустил удар. Этот начал его добивать. Оставалось 7 секунд до конца раунда. Рефери мог дать это время. Сехудо завершил карьеру. Думаю, он это серьезно. Клоун решил бежать», – цитирует Петра Sport24.

Ранее Ян возмущался тому, что на титульный бой поставили Круза – боец не выходил в октагон три года.

Статистика Петра – 14-1.

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