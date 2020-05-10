Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Хабиб – лучший в мире. Хочу с ним драться»

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 13 минут

Американец попробует заменить временный чемпионский пояс на постоянный.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о дальнейших планах после победы над Тони Фергюсоном.

Гэтжи стал обладателем временного титула промоушна в легком весе – осенью Хабибу предстоит защитить пояс в поединке против Джастина. «Хабиб – лучший в мире. Я работал с 4 лет ради испытаний вроде этого. Я счастлив представлять США в поединке против лучшего бойца Дагестана и России. Ему 28 (на самом деле Хабибу 31 – Eurosport.ru), и прямо сейчас я не хочу ничего другого – хочу драться с ним», – сказал Гэтжи после боя.

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  • Джастин побил Фергюсона техническим нокаутом в 5-м раунде.
  • Для Тони это первое поражение за 8 лет.

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