Американец попробует заменить временный чемпионский пояс на постоянный.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о дальнейших планах после победы над Тони Фергюсоном.

Гэтжи стал обладателем временного титула промоушна в легком весе – осенью Хабибу предстоит защитить пояс в поединке против Джастина. «Хабиб – лучший в мире. Я работал с 4 лет ради испытаний вроде этого. Я счастлив представлять США в поединке против лучшего бойца Дагестана и России. Ему 28 (на самом деле Хабибу 31 – Eurosport.ru), и прямо сейчас я не хочу ничего другого – хочу драться с ним», – сказал Гэтжи после боя.

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Джастин побил Фергюсона техническим нокаутом в 5-м раунде.

Для Тони это первое поражение за 8 лет.

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