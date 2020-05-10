Джастин Гэтжи
Фото: Getty Images
Американец попробует заменить временный чемпионский пояс на постоянный.
Американский боец UFC Джастин Гэтжи рассказал о дальнейших планах после победы над Тони Фергюсоном.
Гэтжи стал обладателем временного титула промоушна в легком весе – осенью Хабибу предстоит защитить пояс в поединке против Джастина. «Хабиб – лучший в мире. Я работал с 4 лет ради испытаний вроде этого. Я счастлив представлять США в поединке против лучшего бойца Дагестана и России. Ему 28 (на самом деле Хабибу 31 – Eurosport.ru), и прямо сейчас я не хочу ничего другого – хочу драться с ним», – сказал Гэтжи после боя.
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- Джастин побил Фергюсона техническим нокаутом в 5-м раунде.
- Для Тони это первое поражение за 8 лет.
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