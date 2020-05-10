Смешанные боевые искусства

«Я раньше выстрела не упаду». Хабиб готов драться с Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 32 минут

Россиянин расчехлил очередную пацанскую цитату.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил готовность драться с обладателем временного чемпионского пояса в легком весе Джастином Гэтжи.

«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину – если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», – подписал Хабиб пост в инстаграме.

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  • Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.
  • Скорее всего, поединок Хабиба и Джастина пройдет осенью.

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь он готов снять пояс с Хабиба

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