Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Россиянин расчехлил очередную пацанскую цитату.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов выразил готовность драться с обладателем временного чемпионского пояса в легком весе Джастином Гэтжи.
«В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые будут тебе дышать в спину – если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем», – подписал Хабиб пост в инстаграме.
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- Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.
- Скорее всего, поединок Хабиба и Джастина пройдет осенью.
Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь он готов снять пояс с Хабиба
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