Возможно, в России станет на одного чемпиона больше.

Российский боец Петр Ян будет драться за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.

Действующий чемпион Генри Сехудо победил Доминика Круза и после защиты титула заявил, что уходит из спорта. На видеоконференции после ивента глава промоушна Дэйна Уайт подтвердил, что Петр Ян – главный претендент на вакантный пояс, соперника для россиянина определят в течение недели. «Очень рад этой новости, Дэйна. Просто скажи мне, когда и где, мне все равно, с кем драться. Моя цель – выиграть пояс и стать чемпионом», – оперативно отреагировал Ян.

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Еще до конференции Уайта другой боец из топа рейтинга легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг обратился к Яну с предложением разыграть вакантный титул, Петр согласился.

Ян может привести в Россию второй пояс промоушна. Первый – у Хабиба Нурмагомедова.

Хабиб будет защищать титул легковесного чемпиона в поединке с Джастином Гэтжи.

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