Смешанные боевые искусства

«Джастин – жесткий сукин сын». Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи

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Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Эль Кукуй готовился к Хабибу.

Представитель смешанных единоборств Тони Фергюсон объяснил поражение в поединке с Джастином Гэтжи.

После боя Тони увезли в больницу, но перед этим он все же провел небольшую пресс-конференцию. «У меня был долгий лагерь. Весосгонка тут не причем. Джастин – крепкий сукин сын, буду честен. Я готовился к Хабибу, не лучшему бойцу в плане ударки. Но дерьмо случается, чувак. Что можно поделать? Я предпочел бы закончить бой без вмешательства со стороны.

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Давайте вернемся и продолжим, понимаешь, о чем я? Респект Джастину и его команде. Жесткий сукин сын. Спасибо, что принял бой», – цитирует Фергюсона Daily Star.

  • Изначально Тони должен был драться за титул с Хабибом Нурмагомедовым.
  • В последний раз Тони проигрывал в 2012 году.

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