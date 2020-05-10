Смешанные боевые искусства

Уайт впервые рассказал о сроках боя между Хабибом и Гэтжи

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Джастин Гэтжи, UFC 249

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
41 минут назад

Уже скоро.

Президент UFC Дэйна Уайт ответил на вопрос о предстоящем чемпионском поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Да, Хабиб затвитил, что готов драться уже этим летом. Так что на следующей неделе мы вернемся домой в Лас-Вегас и поймем, что делать дальше.

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Но промоушн сделает все, чтобы этот бой [Хабиба и Гэтжи] состоялся как можно быстрее», – заявил Уайт на пресс-конференции после ивента UFC 249. Ответ Дэйны начинается с отметки 2:22.

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Никаких! Хабиб – монстр
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После боя с Тони Гэтжи – фаворит
  • Джастин Гэтжи техническим нокаутом победил Тони Фергюсона и стал временным чемпионом легковесного дивизиона.
  • Постоянный обладатель пояса в этой категории – Хабиб Нурмагомедов, поэтому UFC предоставит бойцам условия для поединка за титул.

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