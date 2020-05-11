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«Когда твой сын подрастет, он будет гордиться тобой». Хабиб поддержал Фергюсона

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Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
37 минут назад

Нурмагомедов зарыл топор войны.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Тони Фергюсону после его поражения в поединке с Джастином Гэтжи.

«Что бы ни случилось, это в прошлом. Выше голову, Тони, надеюсь, что с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын подрастет, он будет гордиться тобой», – написал россиянин в твиттере.

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  • Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде.
  • Изначально Тони должен был драться с Хабибом за пояс чемпиона легковесного дивизиона.

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