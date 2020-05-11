Смешанные боевые искусства

Фергюсон выложил фотографию из больницы – с синяками вместо глаз и в окровавленном халате

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Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

На Эль Кукуя больно смотреть.

Американский представитель смешанных единоборств Тони Фергюсон выложил снимок из больницы.

Боец отправился подлечиться после поединка с Джастином Гэтжи в рамках UFC 249 – в конце схватки Эль Кукуй пропустил несколько ударов в голову, у него заплыли оба глаза, а на правой скуле появилось огромное рассечение. На фото видно, что Тони продолжил кровоточить и в клинике – его халат запачкан кровью.

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  • Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде.
  • Джастин будет драться с Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс в легком весе.
  • Тони потерпел четвертое поражение в карьере при 25 победах.

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