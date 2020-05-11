Тони Фергюсон
Фото: Getty Images
На Эль Кукуя больно смотреть.
Американский представитель смешанных единоборств Тони Фергюсон выложил снимок из больницы.
Боец отправился подлечиться после поединка с Джастином Гэтжи в рамках UFC 249 – в конце схватки Эль Кукуй пропустил несколько ударов в голову, у него заплыли оба глаза, а на правой скуле появилось огромное рассечение. На фото видно, что Тони продолжил кровоточить и в клинике – его халат запачкан кровью.
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- Гэтжи победил техническим нокаутом в пятом раунде.
- Джастин будет драться с Хабибом Нурмагомедовым за чемпионский пояс в легком весе.
- Тони потерпел четвертое поражение в карьере при 25 победах.
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