Смешанные боевые искусства

Боец UFC показал, как врачи собрали его лицо после боя – понадобилось всего 4 шва

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Нико Прайс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Если мужчину красят шрамы, то Нико Прайс – эталон красоты.

Американский боец Нико Прайс выложил жуткую фотографию после поражения от Висенте Луке на UFC 249.

Прайс бился в андеркарде поединка Фергюсон – Гэтжи, но после выхода из октагона его лицо еще больше напоминало кровавую кашу, чем у Тони. «Просто положите меня на диван, я в порядке», – подписал жуткий снимок боец.

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