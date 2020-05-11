Нико Прайс
Фото: Getty Images
Если мужчину красят шрамы, то Нико Прайс – эталон красоты.
Американский боец Нико Прайс выложил жуткую фотографию после поражения от Висенте Луке на UFC 249.
Прайс бился в андеркарде поединка Фергюсон – Гэтжи, но после выхода из октагона его лицо еще больше напоминало кровавую кашу, чем у Тони. «Просто положите меня на диван, я в порядке», – подписал жуткий снимок боец.
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- Статистика 30-летнего Прайса – 14-4.
- Американец проиграл нокдауном в третьем раунде.
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