Если мужчину красят шрамы, то Нико Прайс – эталон красоты.

Американский боец Нико Прайс выложил жуткую фотографию после поражения от Висенте Луке на UFC 249.

Прайс бился в андеркарде поединка Фергюсон – Гэтжи, но после выхода из октагона его лицо еще больше напоминало кровавую кашу, чем у Тони. «Просто положите меня на диван, я в порядке», – подписал жуткий снимок боец.

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Статистика 30-летнего Прайса – 14-4.

Американец проиграл нокдауном в третьем раунде.

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