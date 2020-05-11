Лили Кои – ринг-герл (фото, инстаграм)
Фото: Eurosport
К счастью, Лили Кои любит купальники, позволяющие рассмотреть всю нательную живопись.
Лили Кои – ринг-герл промоушна Trinity Sport Combat, любительской лиги, готовящей кадры для профессиональных боев ММА. Лили – одновременно украшение и проблема промоушна. Придет зритель посмотреть на преемников Хабиба Нурмагомедов или Джона Джонса, а запомнит только ультраэффектную девушку, выносившую таблички. Отдельного упоминания заслуживают нательные татуировки Лили – леди не просто так называет себя коллекционером тату.
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