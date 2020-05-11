Смешанные боевые искусства

Хабиб спросил у подписчиков, когда ему лучше подраться с Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Лучше как можно скорее! Ведь мы соскучились по классным боям, и одного UFC 249 нам мало.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему лучше подраться с претендентом на пояс в легком дивизионе Джастином Гэтжи.

«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» – спросил Хабиб.

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  • Ранее у Нурмагомедова сорвался бой против Тони Фергюсона.
  • В итоге вместо Хабиба в октагон вышел Гэтжи и одержал победу над Тони. Джастин стал обязательным претендентом на титул лучшего легковеса UFC.

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

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