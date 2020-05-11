Хабиб Нурмагомедов
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Лучше как можно скорее! Ведь мы соскучились по классным боям, и одного UFC 249 нам мало.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов спросил у подписчиков, когда ему лучше подраться с претендентом на пояс в легком дивизионе Джастином Гэтжи.
«У меня вопрос, как вы думаете, когда было бы идеально подраться с Гэтжи? В каком месяце?» – спросил Хабиб.
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- Ранее у Нурмагомедова сорвался бой против Тони Фергюсона.
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