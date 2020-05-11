Ирландец вспыхнул спустя сутки после UFC 249.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор обратился в твиттере к любимому противнику по легкому дивизиону – Хабибу Нурмагомедову.

«Хабиб, ты полное позорище. Снующая, прячущаяся крыса, все как обычно. Как я уже говорил много раз. Как было заметно много раз. Было подтверждено то, что всегда было известно. «Без комментариев» лол. Позор реальных боев», – написал Конор в твиттере.

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Хабиб еще в апреле должен был подраться с Тони Фергюсоном на UFC 249, но не смог вылететь из России – в итоге его заменил американец Джастин Гэтжи.

Ивент состоялся в ночь с 9 на 10 мая, в главном бою вечера Гэтжи побил Фергюсона и теперь осенью сразится с Нурмагомедовым за пояс.

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