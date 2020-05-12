Нурмагомедов ответил не менее дерзко, а Макгрегор уже все удалил.

Бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор снова сцепились в твиттере – но позже ирландец, как и всегда, удалил провокационные публикации.

31-летний Макгрегор вспомнил фото Нурмагомедова из ванны в сопровождении нескольких мужчин и порассуждал об отношении к гомосексуализму в России.

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«Да-да, обнимать ноги. Обнимать ноги и купаться в крошечной ванне с группой мужчин, трогая их ноги. Черт возьми, что здесь происходит? Как эта страна может осуждать и наказывать гомосексуалистов и одновременно закрывать жен и детей, занимаясь исключительно этим видом деятельности? Только мужчины. Весьма странно».

Нурмагомедов не оставил слова бывшего соперника без внимания и тоже разразился дерзким ответом.

«Обнять ноги? Забыл, как я тебя бил, или пишешь пьяным? В бою я тебя полностью уничтожил – в ударной технике, в борьбе, ты хватал воздух руками, а потом сдался. И последнее – не забудь свои слова: «Это только бизнес», – написал Хабиб.

Также российский боец выложил фото, где в провокационном ракурсе запечатлены голова Конора и пара мужских ног. «Ты не любишь ноги?» – спросил Хабиб.

У Нурмагомедова сорвался бой против Тони Фергюсона на UFC 249, Макгрегор в последний раз выходил в октагон в январе и победил Дональда Серроне.

Очная встреча состоялась в октябре 2018 года – Хабиб победил удушающим приемом.

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