Смешанные боевые искусства

Фергюсон получил за UFC 249 больше Гэтжи, несмотря на поражение

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Тони Фергюсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Призовые в MMA начисляются не самым очевидным образом.

Журналист Джед Гудман озвучил размер гонораров, которые получили бойцы-участники UFC 249.

Лидер по призовым – участник титульного боя Тони Фергюсон, который стал богаче на 500 тысяч долларов. Победивший его Джастин Гэтжи получил меньше – 350 тысяч.

Смешанные боевые искусства

«Когда твой сын подрастет, он будет гордиться тобой». Хабиб поддержал Фергюсона

ВЧЕРА В 05:47

Победивший в соглавном бою Генри Сехудо также увидел на банковском счете дополнительные 350 тысяч, его проигравший оппонент Доминик Крус – 300 тысяч. Российский боец Алексей Олейник, победивший бразильца Фабрисио Вердума, получил 160 тысяч долларов.

  • Суммы указаны без учета бонусов.
  • Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом.

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Смешанные боевые искусства

«Джастин – жесткий сукин сын». Фергюсон объяснил поражение от Гэтжи

10/05/2020 В 12:22
Смешанные боевые искусства

Тони Фергюсон зарубится с Конором. Кто проиграет, лишится карьеры

2 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Тренды

Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материал«Обнимать ноги и принимать ванну с мужчинами, трогая их». Конор продолжил, Хабиб кинул ответочку
Следующий материалТони Фергюсон зарубится с Конором. Кто проиграет, лишится карьеры