Тони Фергюсон
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Призовые в MMA начисляются не самым очевидным образом.
Журналист Джед Гудман озвучил размер гонораров, которые получили бойцы-участники UFC 249.
Лидер по призовым – участник титульного боя Тони Фергюсон, который стал богаче на 500 тысяч долларов. Победивший его Джастин Гэтжи получил меньше – 350 тысяч.
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Победивший в соглавном бою Генри Сехудо также увидел на банковском счете дополнительные 350 тысяч, его проигравший оппонент Доминик Крус – 300 тысяч. Российский боец Алексей Олейник, победивший бразильца Фабрисио Вердума, получил 160 тысяч долларов.
- Суммы указаны без учета бонусов.
- Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом.
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