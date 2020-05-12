Призовые в MMA начисляются не самым очевидным образом.

Журналист Джед Гудман озвучил размер гонораров, которые получили бойцы-участники UFC 249.

Лидер по призовым – участник титульного боя Тони Фергюсон, который стал богаче на 500 тысяч долларов. Победивший его Джастин Гэтжи получил меньше – 350 тысяч.

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Победивший в соглавном бою Генри Сехудо также увидел на банковском счете дополнительные 350 тысяч, его проигравший оппонент Доминик Крус – 300 тысяч. Российский боец Алексей Олейник, победивший бразильца Фабрисио Вердума, получил 160 тысяч долларов.

Суммы указаны без учета бонусов.

Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом.

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

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