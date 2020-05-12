Настоящий гладиаторский бой.

Всего пару месяцев назад в UFC наконец придумали, как организовать сразу три топовые битвы. Дэйна Уайт нарисовал турнирную сетку, в которой все начиналось с полуфиналов: победитель мегаинтригующей пары Хабиб – Фергюсон выходил либо на Конора, либо на Гэтжи. Джастин в этой четверке смотрелся скромнее всех, но любой, кто видел его последние нокауты, соглашался: этот парень фантастически спрогрессировал за последние пару лет и точно создал бы Ноториусу огромные проблемы.

К сожалению, в шикарные расклады Уайта вмешался коронавирус. Хабиб застрял в России, проклятый бой с Тони опять сорвался, и Кукую экстренно выписали Гэтжи. Джастину повезло, что он живет в Штатах – в теории Уайт мог позвать и Конора, но тот сам засел на карантине в Европе. Поэтому выпустили именно Хайлайта, который предельно серьезно отнесся к внезапному вызову.

Смешанные боевые искусства Фергюсон получил за UFC 249 больше Гэтжи, несмотря на поражение 2 ЧАСОВ НАЗАД

На UFC 249 Джастин заслужил огромную пачку респектов: ворвался на коротком уведомлении, показал феноменальную выносливость, не повелся на фирменные пляски Фергюсона и к пятому раунду сделал из Тони котлету. О главных причинах поражения честно рассказал сам Эль Кукуй: он готовился к Нурмагомедову, а ему подложили Гэтжи. Невероятно глупое оправдание для бойца такого уровня – целых три недели назад было прекрасно известно, что Хабиба заменит именно Хайлайт.

Кажется, Фергюсон вообще не раздумывал над стратегией на бой за пояс – его больше волновали две весогонки (откровенное фрик-шоу) и нелепый трешток. Кукуй реально вел себя так, словно скоро подерется с Нурмагомедовым: возможно, кукуха Тони опять улетела по весне, прямо как в прошлом году.

Теперь 36-летний Фергюсон вплотную приблизился к катастрофе. Он с 2012 года не проигрывал в UFC, но может стать главным лузером в истории промоушна – без пояса, без имиджа непобедимого и без элитных соперников. Судя по всему, Кукуй запомнится как тот самый парень, который пять раз должен был забаттлить с Хабибом, но в итоге остался на обочине.

У Тони остался последний шанс на реабилитацию. Об этом сейчас не говорят, потому что все заняты обсуждением пары Хабиба и Гэтжи, но важно понимать: уступив Джастину, Фергюсон не вылетел из турнира, а переехал в нижнюю часть сетки. Туда, где обитает Конор Макгрегор.

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи Фото: Getty Images

В январе Ноториус завалил Ковбоя, но такое возвращение могло впечатлить разве что бабушку Серроне. Дональд уже давно стал мешком для топов (сейчас идет на серии из четырех лузов), поэтому рассматривать его избиение как полноценный камбэк некорректно. Скорее, Ковбой стал ступенькой для того, чтобы подтянуться к борьбе за пояс. Конору обязательно надо выиграть еще раз, а уже после этого получить титульник – это было бы справедливо.

Соответственно, Фергюсон и Макгрегор определят, кто полетит с обрыва. Поражение Тони окончательно разрушит легенду о неуязвимом Эль Кукуе – ушастый американец упадет в ту лигу, где обитают условные Ковбой и Петтис. Фергюсон будет так же драться пару раз в год, но уже чисто ради кэша – без претензий на титул. Мечта всей жизни окажется разрушенной – настоящая трагедия для этого универсального рубаки.

С Конором все еще легче. Сытый мультимиллионер вернулся в ММА только ради реванша с Хабибом, но его надо заслужить. Опять же: уступив пожилому Кукую, Макгрегор навсегда вылетит из супертопа. Тогда единственным теоретическим сценарием, при котором Ноториус все же сможет выйти на Орла, станет поражение Нурмагомедова от Гэтжи. Но даже в этом случае далеко не факт, что Хабиб согласится на повторный бой с Конором. Там нет пояса, а дагестанца он пока волнует сильнее, чем деньги. Если представить, что Орел упустит чемпионство, то очевидно, что он займется его возвращением, а не бессмысленными дуэлями с Ноториусом.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Так что фанаты UFC должны поблагодарить коронавирус за то, что он так нагло перетасовал все пары. Один крутейший бой уже состоялся, но дальше все будет еще бодрее. Во-первых, Хабиб получил самого опасного и заряженного противника в жизни.

Во-вторых, Конор и Тони гарантированно дадут убийственный хоррор в жанре «все или ничего». И наблюдать за этим судьбоносным махачем будет не менее увлекательно, чем за титульными разборками двух элитных борцов.

Другие топовые тексты по ММА:

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

Федор Емельяненко завершил карьеру, но вернулся через 3 года. Вряд ли из-за любви к ММА

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства «Обнимать ноги и принимать ванну с мужчинами, трогая их». Конор продолжил, Хабиб кинул ответочку 7 ЧАСОВ НАЗАД