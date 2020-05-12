Смешанные боевые искусства

«Продолжаю делать то, что делаю лучше всего». Угадай, чем занимается Хабиб на карантине

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 39 минут

Ответ вполне очевиден.

Чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграм фото с тренировки.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – подписал снимок в перчатках и со взъерошенными волосами Хабиб.

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