Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Ответ вполне очевиден.
Чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграм фото с тренировки.
«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – подписал снимок в перчатках и со взъерошенными волосами Хабиб.
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