Ответ вполне очевиден.

Чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграм фото с тренировки.

«Продолжаю делать то, что я делаю лучше всего, просто прихожу в зал и тренируюсь», – подписал снимок в перчатках и со взъерошенными волосами Хабиб.

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Ранее у Нурмагомедова сорвался бой против Тони Фергюсона.

В итоге вместо Хабиба в октагон вышел Гэтжи и одержал победу над Тони. Джастин стал обязательным претендентом на титул лучшего легковеса UFC.

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