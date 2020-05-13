Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Поклонники MMA затаили дыхание.
Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, когда и где может пройти бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Думаю, поединок Нурмагомедов – Гэтжи состоится летом. Думаю, на «Бойцовском острове». Не знаю, будет ли это первый турнир на «Бойцовском острове», но это определенно случится там. Если только не произойдет чего-то волшебного, и спортивные события по всему миру не разрешат раньше, чем я ожидаю», – заявил Уайт.
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- «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC. 18 апреля Уайт хотел провести там бой Хабиба и Тони Фергюсона.
- Гэтжи вышел на Нурмагомедова, победив Фергюсона техническим нокаутом.
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