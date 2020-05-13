Смешанные боевые искусства

Олег Монгол, осенью победивший Руки-Базуки, побил 240-килограммового соперника

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Бой Олега Монгола с 240-килограммовым соперником

Фото: Other Agency

Автор:Eurosport
2 часов назад

Фрик-бои тоже возвращаются.

Блогер Олег Монгол, прославившийся в рунете после поединка с Кириллом «Руки-Базуки» Терешиным, провел бой против 240-килограммового соперника по имени Григорий.

Противники встретились на крыше в сопровождении трех человек, которые были одновременно тренерами и судьями. В ходе боя Монгол упал, но продолжил бой и благодаря подвижности добил тяжеловесного оппонента. Олег выбил ему зуб и нанес несколько точных ударов. Победу присудили Монголу.

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Посмотреть видео поединка можно посмотреть здесь.

  • Монгол и Руки-Базуки дрались в октябре 2019 года, победил Монгол.
  • Руки-базуки стал звездой интернета в ноябре 2017 года благодаря огромным из-за синтола бицепсам.

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