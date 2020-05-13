Смешанные боевые искусства

Хабиб отказался драться с Гэтжи летом

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
2 часов назад

Чемпион будет готов к сентябрю.

Президент UFC Дэйна Уайт объявил об отказе Хабиба Нурмагомедова драться с Джастином Гэтжи летом. Чемпион промоушна в легком весе рассчитывает на сентябрь.

«Я поговорил с Хабибом, и он сказал, что будет готов в сентябре. Да, я говорил про лето – мы переписывались, и казалось, что он готов. Но теперь говорит про сентябрь.

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Не знаю, каким будет мир в сентябре, но, думаю, человеку все еще будет трудно вылететь из одной страны и прилететь в другую. Полагаю, поединок состоится на «Бойцовском острове». И я не скажу, где он находится», – цитирует Уайта Sportsnet.

  • «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC. 18 апреля Уайт хотел провести там бой Хабиба и Тони Фергюсона.
  • Гэтжи вышел на Нурмагомедова, победив Фергюсона техническим нокаутом.

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