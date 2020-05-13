Смешанные боевые искусства

«СЭ»: Нурмагомедов-старший находится в коме в госпитале Москвы

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Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Отца чемпиона UFC лечили неправильно, из-за чего возникло осложнение.

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – 57-летний Абдулманап Нурмагомедов – находится в Москве в одном из военных клинических госпиталей в тяжелом состоянии.

Об этом «СЭ» рассказал источник в Дагестане, знакомый с ситуацией: «У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме в Москве. Его здесь (в Дагестане) лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают».

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Фотографии в поддержку Нурмагомедова-старшего выложили несколько бойцов.

  • Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.
  • Ранее Нурмагомедов-старший был госпитализирован с подозрением на пневмонию.

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