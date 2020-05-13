Комментарии на комментарии – это в духе смешанных единоборств.

Боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал заявление актера и экс-бойца ММА Олега Тактарова о вызове на поединок Майка Тайсона.

«На самом деле мне просто смешно. Я не могу по-другому сказать.

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Не хочу ничего говорить про Тактарова, но я вижу его форму. Когда он приезжал в Дагестан, там отец Хабиба был. Они кросс бежали, я видел, как Олег двигается – о чем он вообще говорит? Не понимаю.

Он может только устроить очную встречу по выпиванию банок «Охота». Он любит это делать.

Мне кажется, что это просто очередной хайп, который он хочет поймать. Но это звучит глупо. Вряд ли вообще кто-нибудь отреагирует. Повисеть на Тайсоне в таком состоянии, в котором Олег сейчас находится… Мне кажется, он даже подойти к нему не сможет», – сказал Шлеменко в интервью Sport24.

53-летний Майк Тайсон анонсировал в инстаграме возвращение на ринг.

Ранее 52-летний Тактаров объявил , что бросает вызов легендарному боксеру и собирается подраться с ним «за деньги или нет». Также Олег в комментах инстаграма добавил , что «по ММА [Тайсону] ловить вообще нечего. 20 секунд».

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

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