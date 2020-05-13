Друг Ноториуса уточнил, почему случился главный биф в истории UFC.

Боец промоушна Bare Knuckle FC Артем Лобов пояснил, почему заступился за чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова после отмены поединка с Тони Фергюсоном на UFC 249.

– Ситуация такая, что из-за этой короны никуда не полететь. Каждый президент в мире говорил: «Сидите дома, никуда не выходите». И что надо было делать в этой ситуации? Надо было просто выйти и сказать: «Ребят, на улице корона, давайте посидим, переждем и выйдем позже.

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Что в конечном итоге? Турнир (18 апреля) не прошел. Я был уверен, что он не пройдет. Сразу было ясно, что UFC ничего не сможет провести. Что было толку тратить нервы? Корона, так что сидите, ждите, когда наладится ситуация. Сейчас видите, все возвращается, и UFC вернулся.

– Почему до этого Хабиба можно было критиковать за то, что он снимался с поединков?

– Я же говорю, здесь совсем другая ситуация. Когда он говорил моему близкому другу: «Ты chicken (трус), ты боишься», в то время, когда Конор ни разу не снялся ни с одного боя, выходил даже с травмами. Хабиб снимался из-за травм, это факт. Как человек, который снимался с боев, говорит другому, который ни разу не снимался, что он трус... Это же несправедливо, а я за справедливость.

Здесь же ситуация такая: весь мир говорит, что нужно сидеть дома, а кто-то пытается заставить Хабиба выйти. И эти же люди, которые ему говорят: «Езжай на бой», – сами потом пишут: «Сидите дома, давайте проявим уважение к медперсоналу». Сказав это, они говорят Хабибу: «Лети на бой». Это несправедливо», – прокомментировал Лобов в интервью «Спорт-Экспрессу».

В ноябре 2016 года Хабиб Нурмагомедов заявил , что Конор Макгрегор в поединке с Нейтом Диасом «сдался, как трус».

В октябре 2018-го аварский файтер и Ноториус встретились на UFC 229. В чемпионском поединке Хабиб победил Макгрегора удушающим в четвертом раунде.

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