Смешанные боевые искусства

Макгрегор: «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова»

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Респект Конору за такие слова.

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова, который находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Этот человек вырастил больше чемпионов мира в разных дисциплинах, чем мы можем себе представить. Гений боевых искусств. Я был опечален, когда услышал новости о нем. Молюсь за семью Нурмагомедовых», – написал 31-летний Макгрегор.

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Mash сообщает, что у 57-летнего Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Он находится в коме, состояние оценивается как крайне тяжелое. У Baza другая информация – источник пишет, что мужчина пришел в себя, состояние стабильно-тяжелое.

  • Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.
  • Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов – принципиальные соперники.
  • Их бой состоялся в октябре 2018 года, Хабиб победил удушающим приемом.

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