Смешанные боевые искусства

Боец подкараулил соперника и набросился на него после отмены поединка

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Карл Робертсон и Марвин Веттори

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
36 минут назад

Горячий итальянец Марвин Веттори расстроился и решил выяснить отношения не в октагоне.

Итальянский боец Марвин Веттори чуть не напал на своего американского соперника Карла Робертсона из-за отмены их боя на турнире UFC Fight Night 171.

Поединок был отменен из-за здоровья Робертсона – он почувствовал себя плохо после весогонки. Веттори пришел в ярость, так как это второй его отмененный бой за два месяца. В отеле он подкараулил выселяющегося оппонента и стал агрессивно предъявлять ему претензии, но благодаря охраннику удалось избежать драки.

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