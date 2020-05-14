Горячий итальянец Марвин Веттори расстроился и решил выяснить отношения не в октагоне.

Итальянский боец Марвин Веттори чуть не напал на своего американского соперника Карла Робертсона из-за отмены их боя на турнире UFC Fight Night 171.

Поединок был отменен из-за здоровья Робертсона – он почувствовал себя плохо после весогонки. Веттори пришел в ярость, так как это второй его отмененный бой за два месяца. В отеле он подкараулил выселяющегося оппонента и стал агрессивно предъявлять ему претензии, но благодаря охраннику удалось избежать драки.

Смешанные боевые искусства Посмотри, как Каттар уложил Стивенса мощнейшим нокаутом с локтя 10/05/2020 В 07:09

Турнир проходит в ночь с 13 на 14 мая в Джексонвилле (США).

Статистика Веттори – 14 побед, одна ничья и четыре поражения.

Олег Монгол, осенью победивший Руки-Базуки, побил 240-килограммового соперника

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Фергюсон – Гэтжи Гэтжи техническим нокаутом победил Фергюсона и вышел на Хабиба 10/05/2020 В 06:07