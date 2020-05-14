Карл Робертсон и Марвин Веттори
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Горячий итальянец Марвин Веттори расстроился и решил выяснить отношения не в октагоне.
Итальянский боец Марвин Веттори чуть не напал на своего американского соперника Карла Робертсона из-за отмены их боя на турнире UFC Fight Night 171.
Поединок был отменен из-за здоровья Робертсона – он почувствовал себя плохо после весогонки. Веттори пришел в ярость, так как это второй его отмененный бой за два месяца. В отеле он подкараулил выселяющегося оппонента и стал агрессивно предъявлять ему претензии, но благодаря охраннику удалось избежать драки.
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- Турнир проходит в ночь с 13 на 14 мая в Джексонвилле (США).
- Статистика Веттори – 14 побед, одна ничья и четыре поражения.
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