Андрей Орловский
Фото: Getty Images
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В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171, в котором участвовал белорусский боец Андрей Орловский.
41-летний Орловский одолел бразильца Филипа Линса единогласным решением судей, 46,7 процента его ударов достигли цели.
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В главном бою бразилец Гловер Тейшейра оказался безоговорочно сильнее американца Энтони Смита. Он имел преимущество по ходу всего поединка и выиграл техническим нокаутом.
Соглавный поединок американцев Бена Ротуэлла и Овинса Сен-Прё принес победу первому. Ротуэлл победил раздельным судейским решением.
- Статистика Орловского – 28 побед, 19 поражений и два несостоявшихся боя.
- Белорусский боец владел поясом чемпиона UFC в тяжелом весе в 2005-2006 годах.
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