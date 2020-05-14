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Орловский одолел Линса на UFC Fight Night 171, Тейшейра победил техническим нокаутом в главном бою

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Андрей Орловский

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
17 минут назад

UFC живет и выживает во время пандемии.

В Джексонвилле (Флорида, США) завершился турнир UFC Fight Night 171, в котором участвовал белорусский боец Андрей Орловский.

41-летний Орловский одолел бразильца Филипа Линса единогласным решением судей, 46,7 процента его ударов достигли цели.

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В главном бою бразилец Гловер Тейшейра оказался безоговорочно сильнее американца Энтони Смита. Он имел преимущество по ходу всего поединка и выиграл техническим нокаутом.

Соглавный поединок американцев Бена Ротуэлла и Овинса Сен-Прё принес победу первому. Ротуэлл победил раздельным судейским решением.

  • Статистика Орловского – 28 побед, 19 поражений и два несостоявшихся боя.
  • Белорусский боец владел поясом чемпиона UFC в тяжелом весе в 2005-2006 годах.

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