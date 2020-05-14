Смешанные боевые искусства

Источники сообщают разные данные о здоровье Нурмагомедова-старшего: от выхода из комы до инсульта

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Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Надеемся на правдивость оптимистичных прогнозов.

Источники утверждают различные данные о здоровье Абдулманапа Нурмагомедова – отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Точно известно, что 57-летний тренер был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, но лечение оказалось неподходящим, и его срочно перевезли в Москву на самолете. Со слов нескольких бойцов Абдулманап находится в коме, состояние остается тяжелым.

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Ночью с 13 на 14 мая в медиа появилась разная информация. Mash сообщает, что у Нурмагомедова-старшего начались осложнения на фоне пневмонии: образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту. Он находится в коме, состояние оценивается как крайне тяжелое. У Baza более оптимистичные данные – источник пишет, что мужчина пришел в себя, состояние стабильно-тяжелое.

  • Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.
  • Последний бой Хабиба Нурмагомедова состоялся в сентябре 2019 года, поединок против Тони Фергюсона сорвался.

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