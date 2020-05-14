Дэйна выступил с уважительными словами поддержки в адрес отца Хабиба.

Глава UFC Дэйна Уайт выступил со словами поддержки в адрес Адбулманапа Нурмагомедова – отец чемпиона UFC в легком весе находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Абдулманап Нурмагомедов – настоящий мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он в раннем возрасте привил те же ценности сыну, чемпиону мира Хабибу, и всегда был с ним на протяжении его карьеры.

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Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых, когда он сражается с болезнью», – написал Уайт.

Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.

Разные источники сообщают разную информацию о его здоровье, но точно известно, что 57-летний мужчина был доставлен в Москву после неправильного лечения от пневмонии в Дагестане.

Источники сообщают разные данные о здоровье Нурмагомедова-старшего: от выхода из комы до инсульта

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