Более подробной информации пока нет.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, перенес операцию на сердце.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии – пока никаких данных нет. Что было у него – никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», – цитирует «РБК» Рамазана Рабаданова – друга Абдулманапа.

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Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы в состоянии комы.

57-летний Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.

Источники сообщают разные данные о здоровье Нурмагомедова-старшего: от выхода из комы до инсульта

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