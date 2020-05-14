Смешанные боевые искусства

Отец Хабиба перенес операцию на сердце

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Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Более подробной информации пока нет.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, перенес операцию на сердце.

«Вчера ему сделали операцию на сердце. Летом он лечился в Германии, у него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии – пока никаких данных нет. Что было у него – никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», – цитирует «РБК» Рамазана Рабаданова – друга Абдулманапа.

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  • Нурмагомедов-старший находится в одной из больниц Москвы в состоянии комы.
  • 57-летний Абдулманап воспитал 18 чемпионов мира.

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