Смешанные боевые искусства

Боец выбил сопернику зуб и извинился: «Это часть работы»

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Гловер Тейшейра против Энтони Смита

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
3 часов назад

Корпоративная вежливость по-бойцовски.

Нетипичный случай произошел во время главного боя на UFC Fight Night 171 между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Энтони Смитом.

40-летний Тейшейра уверенно доминировал в поединке против 31-летнего соперника. В четвертом раунде он выбил Смиту зуб, который тот отдал рефери, и извинился за эпизод.

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«Прости, Энтони, это часть работы», – сказал бразилец. «Да, что есть, то есть», – согласился его оппонент.

  • Тейшейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.
  • Перед последним раундом Смит пожаловался, что у него шатаются зубы.

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