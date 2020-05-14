Корпоративная вежливость по-бойцовски.

Нетипичный случай произошел во время главного боя на UFC Fight Night 171 между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Энтони Смитом.

40-летний Тейшейра уверенно доминировал в поединке против 31-летнего соперника. В четвертом раунде он выбил Смиту зуб, который тот отдал рефери, и извинился за эпизод.

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«Прости, Энтони, это часть работы», – сказал бразилец. «Да, что есть, то есть», – согласился его оппонент.

Тейшейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.

Перед последним раундом Смит пожаловался, что у него шатаются зубы.

Орловский одолел Линса на UFC Fight Night 171, Тейшейра победил техническим нокаутом в главном бою

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