Гловер Тейшейра против Энтони Смита
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Корпоративная вежливость по-бойцовски.
Нетипичный случай произошел во время главного боя на UFC Fight Night 171 между бразильцем Гловером Тейшейрой и американцем Энтони Смитом.
40-летний Тейшейра уверенно доминировал в поединке против 31-летнего соперника. В четвертом раунде он выбил Смиту зуб, который тот отдал рефери, и извинился за эпизод.
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«Прости, Энтони, это часть работы», – сказал бразилец. «Да, что есть, то есть», – согласился его оппонент.
- Тейшейра победил техническим нокаутом в пятом раунде.
- Перед последним раундом Смит пожаловался, что у него шатаются зубы.
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