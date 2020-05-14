Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы
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Наконец-то обнадеживающие новости!
Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вышел из комы – об этом сообщил друг семьи Рамазан Рабаданов.
«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал», – цитирует мужчину «Р-Спорт».
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Рамаданов также рассказал, при каких обстоятельствах Нурмагомедов-старший простудился: это произошло после его визита на стройку спортивной базы под Махачкалой.
«Брат ему говорил: «Иди вызывай врача». Не вызывал. Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую городскую больницу, где провели интенсивное лечение», – сказал Рабаданов.
- Абдулманап был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.
- Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция.
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