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Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап вышел из комы – об этом сообщил друг семьи Рамазан Рабаданов.

«Он сегодня очнулся. Пока не разговаривал», – цитирует мужчину «Р-Спорт».

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Рамаданов также рассказал, при каких обстоятельствах Нурмагомедов-старший простудился: это произошло после его визита на стройку спортивной базы под Махачкалой.

«Брат ему говорил: «Иди вызывай врача». Не вызывал. Только когда совсем трудно стало, вызвали врача. Увезли во Вторую городскую больницу, где провели интенсивное лечение», – сказал Рабаданов.

Абдулманап был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция.

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