Уважение и солидарность к будущему сопернику.

Американский боец UFC Джастин Гэтжи пожелал выздоровления отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу, который находится в больнице.

«Отправляю каждую позитивную частицу Хабибу и его отцу. Этот человек – легенда. Я буду молиться за его скорейшее выздоровление», – написал 31-летний Гэтжи.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция. Мужчина находился в коме.

Гэтжи – следующий соперник Хабиба, но пока неофициально.

Отец Хабиба вышел из комы

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